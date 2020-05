Locked in - Live stream van lokale dj’s

Gellik

Lanaken - In uw kot blijven is moeilijk voor iedereen. Maar voor de entertainers onder ons, is optreden zonder publiek extra moeilijk. Jeugdhuis Jouwes is niet bij de pakken blijven zitten en heeft de Lanakense dj’s bij elkaar gebracht voor dit succesvolle project.

De kaap van 900 unieke kijkers is dit weekend overschreden! Elk weekend brengen lokale dj’s het beste van zichzelf. Inwoners van Lanaken kan al dit talent volgen via een livestream.

De kijkcijfers boomen ieder weekend. De jongeren van Lanaken kijken massaal. We krijgen veel positieve reacties. Iedereen kijkt al uit naar het volgende weekend, en de organisatie ook!

Het is mooi om te zien hoe er een echte “community” is ontstaan. Door de week bereiden de dj’s hun sets voor. Er wordt veel overlegd en uitgewisseld. De ervaren dj’s ondersteunen de minder ervaren met raad en daad. Iedereen krijgt een kans, de bekende namen maar ook jongeren die nog nooit gedraaid hebben. De jongste dj is 13 jaar, de oudste 44.

Achter deze dj’s staat er een technische crew klaar om alles in goede banen te leiden en een promo team. Het is een uniek project die deze coronatijden toch opfleuren!

Geniet dit weekend mee van alle leuke beats en summervibes via Twitch of fb.com/JeugdhuisJouwes.

Ook interesse om een setje te spelen? Contacteer de jeugddienst! (fb/insta jeugd.lanaken)