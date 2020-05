Donderklok luidt iedere avond om Wellenaren een hart onder de riem te steken

Wellen - Elke avond om klokslag 8 uur luidt in Wellen de donderklok en dat is kilometers ver te horen. De parochie wil hiermee de vele families die getroffen zijn door het corona virus steunen. ‘Dit zal zo zijn tot de coronacrisis voorbij’, is zegt koster Roos Jacques die de knoppen bedient.

Wellen is één van de weinige gemeenten in Limburg die nog beschikken over een donderklok. Tijdens de oorlog werden de meeste klokken door de Duitsers uit de kerktorens gehaald om te gebruiken in de wapenindustrie. Maar in Wellen is dat niet gelukt, de klok was te groot en te zwaar. De klok wordt gebruikt om zwaar onweer te bestrijden. Volgens de overlevering jaagt haar zware klanken de donderwolken weg.