“Geen vaccin? Dan ook geen Ronde van Vlaanderen met publiek”

Op de Nationale Veiligheidsraad ligt vandaag onder meer de versoepeling van de sport op tafel. Een finale beslissing over de grote sportevenementen zoals de Ronde van Vlaanderen of de Memorial Van Damme, respectievelijk gepland op 18 oktober en 4 september, moet nog niet worden verwacht. “Maar een Ronde met publiek lijkt dit jaar ondenkbaar als er geen vaccin is. Of de overdraagbaarheid van het virus moet zo goed als nul zijn”, zegt Alexander De Croo (Open VLD), als vicepremier lid van de Veiligheidsraad, vijf maanden voor het wielerevent.