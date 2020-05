Frances Lefebure wil van jongeren weten hoe het écht met hen gaat

Sinds de coronacrisis is het aantal jongeren met depressieve gevoelens verdrievoudigd. Om hen een hart onder de riem te steken en te polsen naar hoe het écht met hen gaat, slaan Frances Lefebure en haar Make Belgium great again donderdag op Instagram de handen in elkaar met Rode Neuzen Dag. Om 17 uur is er de uitzending Hoe is’t?,waarmee Lefebure jongeren wil laten voelen dat ze niet alleen zijn met hun gedachten. En dat het wel degelijk belangrijk is om te praten over gevoelens.