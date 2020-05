Minister Weyts schrijft scherpe brief na huiszoeking om ‘verboden’ kat uit Peru

Stabroek -

Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) is niet te spreken over de huiszoeking dinsdagavond in het Antwerpse Stabroek, om kat Lee te vinden. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) eist de euthanasie van het dier, maar die eis vindt Weyts in strijd met de Europese regels.