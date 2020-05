Slecht nieuws voor de Wereldbeker veldrijden in Zonhoven. Gisteren raakte de nieuwe datum van de GP motorcross in Lommel bekend. Het werd, jawel, 25 oktober, de dag waarop ook de strijd in de Kuil plaatsvindt. De twee sportieve topevenementen trekken jaarlijks (tien)duizenden toeschouwers en liggen in vogelvlucht maar dertig kilometer uit elkaar. Nóg een flinke concurrent erbij dus.