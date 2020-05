Blankenberge -

In Venetië zijn de kanalen glashelder geworden door de lockdown. Maar er zijn ook minder mooie natuurfenomenen die momenteel de kop op steken. Zoals deze vieze, witte blubber op het strand van Blankenberge. Maar daar is eigenlijk een simpele verklaring voor. Het is namelijk fytoplankton dat in bloei staat en opgeklopt wordt door de wind en de golven.