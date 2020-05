Tweeëntwintig kinderen en drie begeleiders van de buitenschoolse kinderopvang De Paddenstoel zitten in quarantaine nadat op donderdag 7 mei een Westrozebeekse vader positief heeft getest op het coronavirus.

De vader van het Westrozebeeks gezin, die in de zorgsector werkt, had positief getest op het coronavirus. Het gezin zit momenteel in quarantaine ...