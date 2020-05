Eind volgende maand verliezen 20.628 Limburgers hun baan. Dat is althans de inschatting van de Nationale Bank. Als deze inschatting bewaarheid wordt, dan telt Limburg eind juni maar liefst 47.863 werkzoekenden, een absoluut nieuw werkloosheidsrecord in onze provincie. Nooit eerder sloeg het spook van de werkloosheid in Limburg zo hard toe als nu door de coronacrisis.