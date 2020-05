Wie Georges Leekens in dienst wil nemen voor volgend seizoen, zal andere plannen moeten maken. De 70-jarige ex-bondscoach zet een punt achter zijn trainerscarrière. Dat maakte hij bekend in een gesprek met Het Laatste Nieuws.

Leekens begon in 1984 aan zijn loopbaan op de bank, als trainer van Cercle Brugge. Zijn laatste job was er eentje 35 jaar later, in Iran bij Tractor. “Dat is een mooi getal”, aldus de man die tussen 1997 ...