Huiszoeking bij studente die straatkat uit Peru meebracht

Stabroek -

In het Antwerpse Stabroek is rond 16.15u een huiszoeking gebeurd bij Selena Ali (23), de studente die vorige maand een katje meebracht uit Peru. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) eist de euthanasie van de kat, omdat het dier geen drie maanden in Peru is gebleven na zijn vaccinatie tegen hondsdolheid, wat verplicht is. Selena Ali werd na de huiszoeking meegenomen voor verhoor.