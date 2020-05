Ex-wereldkampioen judo Wang Ki Chun levenslang geschorst wegens aanranding

De voormalige wereldkampioen judo Wang Ki Chun is door de federatie van zijn land levenslang geschorst. De 31-jarige Zuid-Koreaan wordt ervan beschuldigd een minderjarige aangerand te hebben. Begin mei werd hij gearresteerd omdat hij een tiener seksueel zou hebben lastiggevallen.

Wang ontkent de feiten en diende een bezwaarschrift in bij de Tuchtcommissie van de judobond. Hoewel de feiten niet bewezen zijn, oordeelde die unaniem dat een levenslange schorsing op zijn plaats is “wegens de schade die Wang de judosport toegebracht heeft”.

In 2016 zette Wang al een punt achter zijn sportloopbaan, maar hij wou nu coach worden. Op zijn palmares prijken twee wereldtitels (2007 en 2009) in de klasse tot 73 kilogram. In 2008 werd hij in Peking olympisch vicekampioen.