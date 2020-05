TIPS. Mooie zomerbenen en een fris duo

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Lien trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Icoon in een nieuw jasje

De heropening van de winkels is niet zomaar een heropening voor de Gentse vestiging van modezaak Brooklyn. Het volledige interieur werd onder handen genomen en in een eigentijds jasje gestoken, waarbij broeken en de winkelbeleving meer in het middelpunt van de belangstelling staan. Op zoek naar een nieuwe outfit? Het personeel helpt je zoeken volgens de huidige veiligheidsvoorschriften tijdens het shoppen in coronatijden.

Je half uur winkeltijd kun je hier reserveren.

Voor mooie zomerbenen



Je benen ontharen is één ding, maar de rode vlekjes en bubbels die er soms bij komen kijken, kun je best missen als je rokken en shortjes uit de kast haalt. Daar snelt de nieuwe Miraculous Oil van Veet ter hulp. Deze mix van onder meer avocado- en zonnebloemolie mag je voor en na het ontharen op de huid aanbrengen. Wat het middel belooft? Een vlotte glijbeweging over je been tijdens het scheren en een hele dag hydratatie erna.

Te koop bij Di voor 12,99 euro voor 100 ml.

Toch een festivalsfeer

Ben je ook aan het balen omdat de festivalzomer zowaar volledig is afgelast? Niets kan je tegenhouden om een ode te brengen in de vorm van een festivaloutfit. Bij winkelketen Zeeman lanceren ze op 16 mei een kleurrijke tie-dye collectie, bestaande uit onder meer slippers, een jurk, haaraccessoires en dit heuptasje. Dat kun je trouwens perfect inschakelen als je een fiets- of wandeltocht maakt of straks de toerist uithangt in eigen land. Kostprijs: 3,99 euro.

Fris duo in een fles

De nieuwe zomergeuren van het Japanse merk Annayake zijn er om deze grimmige zomer op te fleuren. Dat mag je gerust letterlijk nemen. Met ‘For Her’ en ‘For Him’ zijn twee nieuwe parfums gelanceerd op basis van bloemen. De damesgeur bevat onder meer pioenroos, fresia en v. De mannengeur houdt het midden tussen kruidig en houtig, met een vleugje iris.

Te koop bij Planet Parfum in flacons van 100 ml voor respectievelijk 74,90 euroen 61,90 euro.