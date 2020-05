De Universiteit Hasselt heeft een reisverbod tot 31 augustus uitgevaardigd voor studenten die in het kader van hun studies naar het buitenland willen, zo meldt TV Limburg. Voor onderzoekers aan UHasselt geldt het reisverbod tot 1 juli.

De studenten mogen in het kader van hun studies voorlopig niet naar het buitenland. Het gaat dan onder meer over Erasmus of internationale stages. Momenteel zijn de grenzen sowieso nog gesloten, maar ...