Bakkerij Vangrootloon trakteert Truiense handelaars op taart

Sint-Truiden - Na acht weken lockdown mochten de winkels maandag opnieuw de deuren openen. Om dat te vieren trakteerde Bakkerij Vangrootloon in Sint-Truiden de naaste buren op een heerlijke kersentaart.

De winkels mogen weer open, en dat is ook voor Bakkerij Vangrootloon, die al die tijd openbleef, goed nieuws. “Wij zijn zeer blij dat de diverse handelaars in onze straat terug zijn opgestart. Het is voor iedereen leuker als de straten goed gevuld zijn, niet alleen in Sint-Truiden, maar ook in de overige steden in Limburg en Vlaams-Brabant waar onze filialen gevestigd zijn. Met onze actie willen wij iedereen een hart onder de riem steken, omdat wij toch allemaal wel harde klappen te verduren hebben gekregen. Het is een win-win situatie voor ons allemaal”, zegt Jan Massa, marketingverantwoordelijke bij Bakkerij Vangrootloon.

Samen met Jos Pierard, Truiense schepen van Middenstand, bezocht Massa de winkels in de Luikerstraat. “Als schepen van Handel en Middenstand juich ik dergelijke acties toe. Ze ondersteunen en verstevigen de collegialiteit en gebondenheid tussen de verschillende handelaars in deze moeilijke tijden. Je kunt geen zaken doen op een eiland. Je kan alleen een goede handelszaak hebben in een bruisende stad, met goede handelsstraten en uiteraard het belangrijkste: gedreven handelaars”, besluit Pierard.