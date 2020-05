Diego Simeone wil ooit Argentijns bondscoach worden en looft daarom Lionel Messi, maar hekelt Cristiano Ronaldo

Atlético Madrid-coach Diego Simeone heeft nog maar eens bevestigd dat hij op een dag de Argentijnse nationale ploeg zou willen coachen. Om zijn sollicitatie kracht bij te zetten loofde hij Lionel Messi, en deelde hij meteen een steek uit naar diens rivaal Cristiano Ronaldo: “Als er twee niet lopen, is dat een probleem...”

In een door de Argentijnse voetbalbond (AFA) georganiseerd interview met voormalig ploeggenoot bij La Albiceleste Sergio Goycochea zei hij: “Alles komt op het juiste moment en op de juiste plek. Ik twijfel er niet aan dat ik op een bepaald moment, als de situatie dat toelaat, die kans ga krijgen.”

Lof voor Messi, steek aan Ronaldo

Gevraagd door Goycochea om te kiezen tussen Lionel Messi en Diego Maradona, zei Simeone dat ze erg verschillend zijn. “De ene is een doelpuntenmachine. Door hem heb ik geregeld geleden de voorbije jaren. De andere is de verpersoonlijking van het Argentijns voetbal. Het lijkt erop dat Messi meer recent uit zijn schulp is gekomen. Diego had daar nooit een probleem mee. Ze hadden samen kunnen spelen.”

Foto: REUTERS

Cristiano Ronaldo zou Simeone echter niet in datzelfde elftal opnemen. “Er zouden gaten vallen. Ik zeg altijd dat het oké is als er één niet loopt. Als er twee niet lopen, is dat een probleem. Als er drie niet lopen, dan is het onmogelijk...”

Foto: Photo News

Simeone won met Atlético in 2013 de Copa del Rey, in 2014 La Liga en in 2012 en 2018 de Europa League. In 2014 en 2016 bereikten Los Colchoneros onder zijn leiding de finale van de Champions League.

In de huidige competitie staat Atlético slechts zesde, op respectievelijk 13 en 11 punten van leider Barcelona en aartsrivaal Real Madrid. De trainingen werden wel al hervat voor een eventuele herstart, waarin de mannen van Simeone dus nog heel wat werk hebben.