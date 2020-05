Modehuis Dior zet je aan het dansen en aan tafel

Het Franse modehuis Dior wil je in deze eenzame tijden bezighouden. Via YouTube en Instagram gaat het luxemerk danslessen uitzenden. Mooi om naar te kijken of om met een nieuwe hobby te beginnen.

Dior draagt dans hoog in het vaandel. Ontwerper Christian Dior ontwierp in het verleden kostuums voor balletvoorstellingen en huidig creatief directeur Maria Grazia Chiuri deed al hetzelfde voor verschillende voorstellingen. Ze laat ballet vaak terugkomen in haar modeshows. Zo werd het defilé in september 2018 ingeluid met een hoogstaande choreografie in mysterieus blauw licht. De beklijvende dansact ging de hele show door en modellen toonden de nieuwste ontwerpen tussen de dansers.

Nu wil Dior je de mogelijkheid bieden om enkele van die choreografieën tot een goed einde te brengen in je living. In samenwerking met Germain Louvet, Eleonora Abbagnato, dansers bij het Paris Opera Ballet, en hun choreograaf Sébastian Bertaud, kwamen drie masterclasses tot stand.

Toch niet echt in de stemming om een danske te placeren of simpelweg niet lenig genoeg voor een plié of pirouette? Dan is de digitale versie van La Cuisine Cousu-Main misschien iets voor jou. In het boek worden de favoriete gerechten van Christian Dior toegelicht. Van Franse haute cuisine genieten terwijl met een mooi muziekje, zonder zelf te dansen, kan dus ook tijdens deze crisis.