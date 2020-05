Antwerpse Modeacademie bouwt digitale catwalk voor studenten

Het jaarlijkse defilé van de studenten Antwerpse Modeacademie kan om evidente redenen niet plaatsvinden, maar de modeschool heeft een oplossing gevonden om de afstudeercollecties niet onderbelicht te laten.

De laatstejaarsstudenten van de Antwerpse Modeacademie kijken er een heel jaar naar uit om in juni hun afstudeercollectie, het slotstuk van hun opleiding, voor te stellen aan hun professoren, modejury, pers en vertegenwoordigers van grote modehuizen en labels, maar ook aan vrienden en familie, en honderden modeliefhebbers die een ticket kopen voor het defilé.

Ook nu Covid-19 roet in het eten gooit, is de Antwerpse Modeacadamie “vastbesloten om de eindejaarscollecties van haar studenten dat verdiende moment in de spotlights te geven”, klinkt het in een persbericht. En net zoals zovele andere evenementen wereldwijd, zal dat online gebeuren. De Modeafdeling lanceert daarom een eigen digitaal platform WWWSHOWWW “dat niet alleen voor oplossingen, maar ook voor een paar nieuwigheden moet zorgen”.

“In deze extreme tijden is zelfreflectie cruciaal, maar ik vind het minstens even belangrijk om met hoop en vol doorzettingsvermogen naar de toekomst te kijken”, zegt Walter Van Beirendonck, hoofd van de modeafdeling. “Sommige modeopleidingen hebben besloten om hun afstudeerprojecten uit te stellen. Begrijpelijk, maar wij willen liever nieuwe paden verkennen om niet alleen het harde werk van onze studenten te belonen en het academiejaar af te sluiten, maar om ook echt te vieren.”

Meer details over het platform, het schema en de (internationale) gasten volgen eind mei.