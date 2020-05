“Minstens 15 procent van de mensen die in de ziekenhuizen zijn opgenomen, waren mensen uit een woon-zorgcentrum”, zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) die daarmee het verhaal wil weerleggen dat deze ouderen niet doorgestuurd werden naar de ziekenhuizen.

