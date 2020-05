Geen nieuwe corona-overlijdens in Limburgse ziekenhuizen

Hasselt - Goed nieuws: vanuit de Limburgse ziekenhuizen worden vandaag geen nieuwe corona-overlijdens gemeld. Het is nog maar de tweede keer sinds de uitbraak van de crisis dat er op 24 uur tijd geen coronapatiënten in onze ziekenhuizen stierven. Ook het aantal nieuwe besmettingen daalt opnieuw.

De coronacrisis eist steeds minder slachtoffers in onze ziekenhuizen. Vanuit de Limburgse ziekenhuizen worden vandaag geen nieuwe corona-overlijdens gemeld, een mooie opsteker voor het zorgpersoneel tijdens de Dag van de Verpleging. Het is nog maar de tweede keer sinds de uitbraak van de crisis dat in onze ziekenhuizen 24 uur lang geen coronapatiënten stierven. De eerste keer was op zondag 3 mei. De afgelopen vijf dagen hadden onze ziekenhuizen ‘slechts’ acht overlijdens te betreuren. Ter vergelijking: tijdens de piek van de crisis in Limburg stierven er op één dag in de ziekenhuizen liefst 19 coronapatiënten (30 maart). Toch blijft de totale dodenbalans in onze ziekenhuizen met minstens 385 corona-overlijdens bijzonder zwaar.

Minder besmettingen in Limburg

Ook het aantal nieuwe besmettingen daalt in Limburg voor de tweede dag op rij. Zo raakten in onze provincie opnieuw 24 mensen besmet met het coronavirus, dat zijn er vier minder dan gisteren. Dat is het op één na laagste aantal sinds de uitbraak van de coronacrisis. Op 6 mei was er nog sprake van 23 nieuwe postieve gevallen.

Ondertussen blijft de curve van het aantal nieuwe besmettingen in Limburg stabiel. Het zevendaagse gemiddelde - dat is het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen van de afgelopen week - bedraagt net als gisteren en eergisteren 35. In Limburg zijn nu met zekerheid 67 op 10.000 inwoners in aanraking gekomen met het coronavirus. We blijven daarmee de zwaarst getroffen provincie, na West-Vlaanderen (49 op 10.000 besmet), Vlaams-Brabant (44 op 10.000) en Oost-Vlaanderen (41 op 10.000 besmet). Antwerpen blijft met 39 op 10.000 besmette inwoners het meest gespaard in deze coronacrisis.

In zes van de zeven Limburgse ziekenhuizen - het Mariaziekenhuis in Pelt niet meegerekend - liggen er in totaal nog 169 coronapatiënten, dat zijn er dertien minder dan gisteren. Tijdens het hoogtepunt van de crisis lagen er in deze zes ziekenhuizen nog ruim 450 coronapatiënten, dat zijn er drie keer zoveel als vandaag.

Ziekenhuisopnames blijven hoog

Over het hele land waren er de afgelopen 24 uur 330 nieuwe besmettingen, wat het totaal op 53.779 brengt. De dalende trend van het aantal nieuwe positieve gevallen lijkt zich daarmee te hervatten. In de ziekenhuizen kwamen er 43 nieuwe patiënten bij. Het is voor het eerst in twee maanden tijd dat het aantal nieuwe opnames onder de vijftig blijft.

Toch steeg het totale aantal opnames lichtjes tot 2.230 (+8). Die lichte stijging is te verklaren omdat er ‘maar’ 35 coronapatiënten uit de ziekenhuizen ontslagen werden. “Het aantal nieuwe hospitalisaties stabiliseert verder, maar blijft vrij hoog”, klinkt het bij het Crisiscentrum. Van die 2.230 patiënten in de ziekenhuizen liggen er 465 op intensieve (-13), 282 van hen worden beademd (-17).

De trend van het aantal patiënten op intensieve zorgen is nog altijd dalend en neemt af met vijf procent per dag. In ons land stierven opnieuw 65 mensen met een coronabesmetting, 34 van hen lieten het leven in het ziekenhuis, 31 in een woon-zorgcentrum. Dat brengt het totale aantal corona-overlijdens in ons land op 8.761.