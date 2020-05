Een 24-jarige Lommelaar hangt twee jaar cel boven het hoofd na een bijzonder zwaar geval van agressie. In mei 2018 mepte hij een wandelaar (43) tot drie keer toe tegen de grond nadat de man hem per ongeluk zachtjes op het terras had gestoten.

De verdachte was dinsdag niet aanwezig in de Hasseltse correctionele rechtbank. “Hij geniet nu van zoo, zee en strand in Griekenland”, klonk het. De agressieveling is geen onbekende van het gerecht. Al ...