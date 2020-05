Het openbaar ministerie heeft in Hasselt de internering van een Lommelaar bevolen voor weerspannigheid tegenover agenten. De man vluchtte toen hij pepperspray in de ogen kreeg en ramde niet veel later een combi.

Het was om drie uur ’s nachts op 5 augustus 2019 toen de agenten de man opmerkten. De politie was naar hem op zoek omdat hij even voordien al amok had gemaakt in Lommel. Toen de inspecteurs hem tegenhielden ...