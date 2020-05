Queen Elizabeth stelt koninklijke opdrachten voor “onbepaalde tijd” uit

Koningin Elizabeth blijft voor onbepaalde tijd in zelfquarantaine in haar kasteel in Windsor. Volgens de Britse pers is het de eerste keer dat de Queen zo’n lange tijd haar openbare taken neerlegt in de 68 jaar die ze nu op de troon zit.

Door de coronacrisis blijven de 94-jarige koningin en haar 99-jarige echtgenoot prins Philip misschien nog wel maanden in Windsor, klinkt het in de Britse pers. Het is meteen haar langste afwezigheid uit het publieke leven sinds ze 68 jaar geleden de troon besteeg.

Dat zorgt er meteen ook voor dat Buckingham Palace deze zomer gesloten blijft en dat voor de eerste keer in 27 jaar. Evenementen zoals Trooping the Colour en de tuinfeesten van de Queen zijn afgezegd. Ook haar staatsbezoek aan Zuid-Afrika in oktober staat op de helling.

Maar dat wil niet zeggen dat de vorstin stilzit. “De koningin blijft druk bezig”, laat haar woordvoerder weten. Zo heeft ze wekelijks telefonisch overleg met premier Boris Johnson en ontvangt ze dagelijks de rode doos met beleidspapieren, zoals dat altijd gaat.

De koningin en haar echtgenoot zitten al sinds 19 maart in zelfisolatie. Hoewel ze nog contact heeft gehad met haar besmette, maar ondertussen al genezen, zoon prins Charles, zou de Queen zelf voorlopig gespaard gebleven zijn van het coronavirus.