Sluit jij de doos cornflakes ook al altijd verkeerd? Trucje wordt in sneltempo populair

De Britse Becky Holden McGhee deelde op Facebook enkele dagen geleden haar eigen trucje om een doos cornflakes te sluiten. Volgens haar is die methode eenvoudiger en blijven de ontbijtgranen zo langer knapperig. In geen tijd ging het filmpje viraal.

“Ik moest dit wel delen”, schrijft Becky Holden McGhee uit de stad Blackpool op Facebook. “Het heeft me veertig jaar gekost om te weten te komen wat de correcte manier is om een doos cornflakes af te sluiten.” Wie zoals haar en haar kinderen regelmatig cornflakes eet, heeft vast al ondervonden dat het ene flapje niet altijd goed in de inkeping schuift en al helemaal niet goed dichtblijft.

Daar vond Becky dus iets op en via een filmpje toont ze hoe ze het doet. “Het is simpelweg geniaal. Het kost je maar enkele seconden, geen uitgedroogde ontbijtgranen en geen lelijke gescheurde dozen meer”, klinkt het. Velen lijken wel iets in die methode te zien, want het filmpje werd in amper twee dagen bijna 100.000 keer gedeeld.