330 nieuwe besmettingen, 43 nieuwe patiënten in ziekenhuis en 65 overlijdens in de voorbije 24 uur

Op maandag 11 mei testten 330 nieuwe patiënten positief op Covid-19. Daarvan wonen er 148 in Vlaanderen, 155 in Wallonië en 25 in Brussel. Er is geen informatie over de woonplaats van de overige twee gevallen. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen op 53.779.