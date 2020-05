Fans verbluft door buikspieren en benen van ontwerpster Vera Wang (70)

De Amerikaanse ontwerpster Vera Wang, vooral bekend voor haar bruidsmode en galajurken, deelt met de regelmaat van de klok foto’s van zichzelf en haar indrukwekkende figuur op Instagram. Steeds meer van haar volgers zijn verbluft dat ze op haar zeventigste nog zo goed in vorm is.

Vera Wang deelde begin mei een foto op Instagram waarin ze poseert in een sportbeha. Op haar buik zijn duidelijk de contouren van een sixpack te zien en ook haar benen ogen bijzonder slank. Als je niet zou weten om wie het gaat, zou je zo kunnen denken dat het om een dertigjarige dame gaat, maar in werkelijkheid is de Amerikaanse ontwerpster ondertussen zeventig geworden.

Wang brengt momenteel samen met haar entourage haar tijd in quarantaine door in haar huis in Miami en sport naar verluidt nog meer dan ze anders al doet. “Iedereen is bijzonder fit en dus sporen ze me aan om elke dag te sporten”, zegt ze in een reactie aan Harper’s Bazaar. Naar eigen zeggen houdt ze er bovendien van om sportkleding te dragen, maar vindt ze de loopband maar niets.

Is er dan sprake van Photoshop of is er een scalpel aan te pas gekomen? Daar hebben we voorlopig het raden naar. In haar jonge jaren was Wang een verdienstelijke kunstschaatster, maar die dagen liggen ondertussen al decennia achter haar. In elk geval zijn veel van haar volgers danig onder de indruk van haar figuur. “Ze ziet er zelfs jonger uit dan ik en ik ben net negentien geworden”, reageert onder andere iemand op Twitter.