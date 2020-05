Oproep: mentholsigaret vanaf 20 mei verboden, rookt u er nog?

Hasselt - De mentholsigaret, een sigaret met muntsmaak en -geur, wordt vanaf 20 mei verboden in Europa. Eén op de zeven Belgische rokers zou minstens één keer per maand sigaretten met mentholsmaak roken. Stichting tegen Kanker roept de mentholsigarettenrokers op om te stoppen.

Het verbod hangt al jaren in de lucht, maar het einde van de mentholsigaret is nu nabij. Vanaf 20 mei, dat is volgende week woensdag, treedt er in Europa een verbod in op de sigaret met muntsmaak en -geur. Uit eerder onderzoek uit 2017 bleek dat 14 procent van de Belgische rokers die minstens één keer per maand roken, sigaretten met mentholsmaak kopen.

Menthol is een van de meest gebruikte tabaksadditieven ter wereld. Het werkt als een lokale verdoving, het vermindert het onaangenaam gevoel in mond, keel en neus en zorgt voor een muntsmaak en -geur. “Het product trekt nieuwe rokers aan door zijn zogenaamd minder schadelijke kant”, klinkt het bij de Stichting tegen Kanker. “Vooral jongvolwassen rokers ervaren mentholsigaretten als minder schadelijk. Verschillende studies hebben aangetoond dat mentholsigaretten de kans op nicotineverslaving verhogen bij tieners en jongvolwassenen die experimenteren met roken. En bovendien maken ze het stoppen met roken moeilijker.”

“Stop met roken”

Stichting tegen Kanker is blij met deze “nieuwe stap voorwaarts” en roept de mentholsigaretrokers op om te stoppen met roken in plaats van over te stappen op andere nicotineproducten. Een nieuwe campagne hierover wordt gelanceerd op sociale media. “Hierbij worden recepten met munt aangeboden om rokers van mentholsigaretten aan te moedigen om alleen de smaak van de munt te behouden en niet de nicotine. Daarnaast is er Tabakstop, de gratis dienst van Stichting tegen Kanker om metholsigarettenrokers te helpen stoppen met roken.”

Bent u een verstokte mentholsigarettenroker en wilt u hierover getuigen, laat het ons dan weten. Gaat u stoppen met roken? Of gaat u uw rookgedrag aanpassen en hoe dan wel? Of hebt u misschien al een grote hoeveel mentholsigaretten ingeslagen?