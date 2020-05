Nu in veel landen langzaam de coronamaatregelen worden versoepeld, is de jacht op de toerist begonnen. Meerdere landen proberen de vakantieganger te lokken, om zo alsnog broodnodige inkomsten binnen te halen in een vooralsnog mislukte zomerperiode.

Cyprus

Is Cyprus het eerste land, zeker in Europa, dat weer toeristen toelaat? In ieder geval hoopt het eiland toeristen volgende maand alweer te verwelkomen. “Reisagenten hebben vooral óns eiland in gedachten ...