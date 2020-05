Watersporten kennen ook opstart

Beringen - Ook de watersporters kunnen stilletjes aan terug beginnen te genieten van hun geliefde sport.

Zaterdag een mooie lentedag, het zonnetje schijnt, niets mooier dan genieten aan en op het water. Op het Albertkanaal werden de plezierbootjes te water gelaten zodat men weer over het kanaal een ‘uitstapje’ kon doen. Maar ook de waterski's werden aangedaan. Rustiger was het bij de vissers, zij gooiden hun hengel en konden weer naar de dopper gluren. Momenteel kaan men enkel op het kanaal en rivieren vissen. Op stilstaand water, zoals aan de Paalse plas, is het nog niet toegestaan. Daar is het voor de vissen nog tot 31 mei ‘vrijerstijd’ of in vistermen paaitijd. Wat wel op de Paalse plas al kan in zeilen en windsurfen. In de week was er voldoende wind maar zaterdag eigenlijk windstil. Ideaal om de Sup uit te pakken en zo terug op het water genieten. AC