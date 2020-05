Wat is de tv-tip van Arthur van Doren? En wat is het mooiste plekje in de VS volgens Kim Mestdagh?

De container cup is ondertussen over de helft en dinsdagavond stappen Arthur Van Doren, de beste hockeyspeler ter wereld, en Belgian Cat Kim Mestdagh in de arena. We haalden ze al even voor onze camera en vroegen hen hoe ze de lockdown zijn doorgekomen.

Foto: BELGA

Arthur Van Doren

Beroep: Hockeyspeler bij HC Bloemendaal en Red Lions

Leeftijd: 25 jaar

Lengte: 1m79

Gewicht: 76 kg

Hartslag in rust: 40

Palmares: Zilver in Rio, wereldkampioen, Europees kampioen, 2x verkozen tot beste speler ter wereld

Wie was jouw beste quarantaine-makker?

“Mijn jongere broertje Loïc (tweede doelman bij de Red Lions, nvdr.). We wonen samen op een appartementje in Antwerpen en hij was de enige met wie ik persoonlijk in contact kwam. Gelukkig is hij ook mijn allerbeste vriend. We hebben het getroffen dat we zo goed met elkaar overweg kunnen en doen héél veel dingen samen. Sporten, een sociaal project op poten zetten, Netflix kijken,...”

Wat kan je ons aanraden op Netflix?

“Undercover met Tom Waes vond ik leuk, maar mijn beste tv-tip is toch de “All or Nothing”-docureeks op Amazon Prime over sportteams als Manchester City, de Carolina Panthers en de Nieuw-Zeelandse All Blacks. Daar kan je echt wel iets van opsteken.”

Waaraan heb je je geërgerd ten tijde van corona?

“Ik ben al dat online-gedoe beu. Iedereen heeft constant zijn telefoon in de hand, zijn laptop vlakbij. Ik mis het menselijk contact, elkaar aanraken.”

Welke van de zeven disciplines van De container cup vrees je het meest?

“Het fietsen. Omdat dit het slotnummer is en ik vrees dat ik dan al kapot zal zitten.”

Foto: BELGA

Kim Mestdagh

Basketbalster Charleville en Belgian Cats

Leeftijd: 30 jaar

Lengte: 1m80

Gewicht: 70kg

Hartslag in rust: 50

Palmares: Titel WNBA en vierde op WK basketbal

Ben je tijdens de lockdown ook met een overvolle winkelkar uit de Colruyt gestapt?

“We hebben niet gehamsterd, maar we zijn thuis met vijf. De andere klanten zullen misschien wel gedacht hebben dat we aan het hamsteren waren terwijl ik eigenlijk gewoon eten voor twee dagen bij had.”

Een seizoen bij de Washington Mystics en vier jaar studeren in Colorado. Welk plekje in de VS moeten we absoluut bezoeken als het toerisme weer op gang trekt?

“Kies voor de natuur, die is veel mooier dan de steden. Ik ben wel fan van de nationale parken in het westen van het land. Yosemite en de Grand Canyon zijn mijn favorieten. En de Rocky Mountains in Colorado waren ook de moeite.”

Welk topgerecht heb je leren maken tijdens de quarantaine?

“Meestal ben ik het keukenhulpje van mijn zus Hanne. De voorbije weken hebben we geregeld samen dingen gebakken: bananenbrood, appelcake… maar de cheesecake is de nieuwe specialiteit van het huis.”

Welke van de zeven disciplines van de Container Cup vrees je het meest?

“Het roeien. Dat ziet er simpel uit, maar dat wordt een full body workout.”

