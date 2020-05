Natalie Portman deelt uitzonderlijk foto met haar twee kinderen

Actrice Natalie Portman (38) houdt haar privéleven normaal ver weg van de spotlights, maar met Moederdag deelde ze uitzonderlijk een foto met haar twee kinderen op Instagram.

Natalie Portman en haar man en choreograaf Benjamin Millepied hebben samen twee kinderen: de achtjarige Aleph en de driejarige Amalia. Ze houdt haar zoon en dochter echter ver weg van de schijnwerpers en meer dan een toevallige paparazzifoto duikt er nooit niet van hen op.

Ook op sociale media ontbreekt normaal elk spoor van Aleph en Amalia, tot op Moederdag. De Oscarwinnares deelde verrassend genoeg op Instagram een foto uit de oude doos, van toen Amalia duidelijk nog een baby was. Meer dan drie hartjes plaatste ze niet bij het kiekje, maar die spreken natuurlijk voor zich.

Portman greep het moment ook aan om haar eigen mama Shelley in de bloemetjes te zetten. “Ze is de meest liefdevolle, zorgzame, genereuze, knuffelige, grappige, slimme, getalenteerde, creatieve persoon die ik me ooit had kunnen wensen om mijn jeugd mee door te brengen. En nu ben ik zelf gezegend door mijn kinderen die me elke dag laten lachen en die me mijn moeder nog meer laten waarderen voor alle onzichtbare dingen die ze voor me heeft gedaan”, schrijft ze bij een foto van hen tweetjes op de rode loper.