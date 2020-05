Virtuele Levensloop in Maaseik

Maaseik - Vijf jaar Levensloop in Maaseik had een feest moeten worden voor de honderden vrijwilligers en de vele vechters in de regio (mensen die strijden tegen kanker). Corona heeft er anders over beslist waardoor de traditionele hoogtepunten vervangen werden door filmpjes die gedeeld werden op Facebook.

Dat bleek een schot in de roos te zijn. Zowel de openings- als slotceremonie werden massaal bekeken en gedeeld. Bijzonder was ook de traditionele kaarsenceremonie. Het is een herdenkingsmoment voor iedereen die de strijd tegen kanker heeft verloren. In normale omstandigheden worden kaarsenzakjes rond de looppiste geplaatst. Het gaat om papieren zakjes met daarop een tekening of een tekst voor een afgestorven familielid. In elk zakje wordt een theelichtje geplaatst en alle zakjes samen zorgen voor licht in de duisternis en een bijzondere sfeer. Dit jaar waren het teamleden die aan huis een of meer zakjes lieten branden en daarvan een foto maakten om ze te posten op Facebook. De sociale website was op een bepaald ogenblik een grote zee van kaarsenzakjes. Tot genoegen van het organiserend comité achter Levensloop Maaseik. Het zijn de teams die de motor vormen van het jaarlijks evenement. Zij brengen mensen bij elkaar en zorgen voor beweging op het terrein. De organisatie hoopt opnieuw op hen te kunnen rekenen in 2021, net zoals op de vele vrijwilligers. Veel van deze personen zijn al actief vanaf het eerste jaar Levensloop in Maaseik. De organisatie hoopt hen zeker te mogen verwelkomen op de feesteditie n.a.v. 5 jaar Levensloop Maaseik. Die editie wordt met een jaar uitgesteld maar zeker niet afgesteld.