Tongerse IT-specialist maakt app om drukte in winkels op schermen te tonen

Tongeren - Tongerse IT-specialist Jan Houbrechts ontwikkelde een systeem dat niet alleen de bedrijfsleider de kans geeft de drukte in de winkel te meten en analyseren, er is zelfs een mogelijkheid dat de klanten kunnen mee volgen op het beeldschermcommunicatie systeem.

Zo kan de klant op ieder moment zien hoeveel bezoekers er in de winkel zijn. "In huidige coronatijden is deze informatie zeer nuttig voor bedrijfsleider en klant", weet Jan te vertellen. "Het systeem weet zelfs rekening te houden met de graad van personeelsbezetting indien gewenst. We moeten samen door deze periode. Onze oplossingen hebben een echte meerwaarde en dragen effectief bij aan de problematiek."