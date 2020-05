Tongeren4Kids verzamelt laptops voor Tongerse schoolkinderen

Tongeren - Een week geleden besloten Valerie Bremans, Inge Plugers, Anouk Baldewijns en Peter Nelissen dat er iets gedaan moest worden aan de tekorten van laptops voor de Tongerse minderbedeelde kinderen. Ieder kind moet de mogelijkheid krijgen om te kunnen studeren, zeker in deze onwezenlijke tijd. Vermits deze groep mensen zich al van bij de start van het coronavirus inzetten voor allerhande goede doelen, moest en zou dit ook tot een goed einde gebracht worden.

Ze wilden de nodige 91 laptops verzamelen of aankopen in één week tijd, een gigantische opdracht. Vol enthousiasme begonnen ze aan een videoboodschap op Facebook. Wat eerst een utopie leek, is één week verder werkelijkheid geworden. Vermits er in de middelbare scholen eveneens problemen zijn, hebben ze besloten om dit project verder te zetten en om opnieuw binnen één week de nodige laptops te verzamelen. Zonder de grote hulp en steun van de Tongerse serviceclubs, handelaren en sympathisanten was dit nooit mogelijk geweest.

Maandag 11 mei werden de laptops al verdeeld in de lagere scholen. Het Atheneeke kreeg 20 laptops, de Klimopschool kreeg er acht, De Zonnestraal kreeg vier laptops van de organisatie en 14 van Huis van het Kind, bij Picpussen werden 10 laptops geleverd, bij Mijlpaal 4 laptops, bij Merlijn 7 laptops, bij Campus Sint-Jan: 7 laptops, bij Jeugdland Tongeren en Lauw 6 laptops en Sint-Lutgart ontving 5 laptops.

Eind deze week zijn de secundaire scholen aan de beurt. Dan krijgt Viio Tongeren 10 laptops, Sibbo krijgt er 7, Pibbo 10 en het

GO! Atheneum Tungrorum krijgt nog eens 11 laptops.

Door de privacywetgeving mogen zij niet rechtstreeks aan de kinderen schenken. Ook heeft de groep met élke school afspraken gemaakt: er wordt geen waarborg gevraagd, want voor kansarme gezinnen is 50 euro al een hele hap uit het budget. De kinderen mogen de laptops tot 31/8 gebruiken om zo in de vakantie nog bij te werken. Elke laptop is voorzien van sticker: “Eigendom van Tongeren4kids en in bruikleen” zo kunnen deze niet in beslag genomen worden. “Als feitelijke vzw kunnen we geven, maar ook bepaalde voorwaarden eisen. Het is een samenwerking waar álle partijen maar één doel voor ogen moeten houden: het welzijn van het kind en ervoor zorgen dat de kinderen krijgen waar ze recht op hebben, een correct onderwijs”, aldus het Team Tongeren4kids.