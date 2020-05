Fifty-One club amAtae Tongeren steunt basisschool Campus St-Jan en Rajdado vzw

Tongeren - Om de kinderen van de lagere school Campus St-Jan Tongeren in deze coronatijden de mogelijkheid te geven om hun huistaken thuis te maken, nam Fifty-One club amAtae Tongeren het initiatief en werd gevraagd aan de leden om tweedehands laptops of tablets te verzamelen. Er werden enkele laptops aangeboden en bovendien werd er een financiële bijdrage geleverd van 500 euro om nieuwe software of kleine hardware aan te kopen om de laptops zo optimaal mogelijk te laten werken.

Fifty-One club amAtae Tongeren ondersteunt ook Rajdado vzw Hoeselt met een gift van 1.000 euro voor het therapeutisch en orthopedagogisch werken met het paard als partner. Dit om mee te helpen aan een verbetering van de levenskwaliteit van kinderen en volwassenen met specifieke noden. Men tracht door ontspanning en spelvorm op deze vraag in te gaan. Zo worden na een hipposessie stramme spieren losser en het evenwicht van de ruiter verbeterd.

Vzw Rajdado is een jonge vzw die begeleiding op het paard aanbiedt voor personen met een fysieke of mentale beperking.