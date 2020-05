Een goede maand geleden lag Peter Walbers (61) uit Genk een week in coma na een coronabesmetting. Nu hij weer thuis is, vindt hij het tijd om verpleegkundigen Lore Vanhees (27) uit Genk en Evi Vandewinkel (28) uit Diepenbeek te bedanken.

De eerste symptomen van Covid-19 doken bij Peter op rond 20 maart. “Hoestbuien of pijn had ik niet, maar ik had ...