Als alle bussen niet snel uitgerust worden met een scherm dat de chauffeurs beschermt, dan dreigt het personeel te staken. Het gemeenschappelijk vakbondsfront diende vorige week een aanzegging in die acties vanaf maandag dekt, zo bevestigt sectorverantwoordelijke bij ACOD, Rita Coeck.

Volgens Coeck kadert de aanzegging in een breder debat over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van De Lijn. “Wij zijn vakbonden en kunnen in principe alleen het personeel vertegenwoordigen”, zegt ...