Onderzoek gestart naar Franse oud-president Giscard d’Estaing voor seksuele agressie

Er is een onderzoek naar seksuele agressie geopend tegen de Franse oud-president Valéry Giscard d’Estaing. Bedoeling is de klacht te onderzoeken die een Duitse journaliste heeft ingediend. De oud-president zou, na een interview in zijn kantoor in Parijs eind 2018, drie maal met zijn handen aan haar billen gezeten hebben. Dat meldt het parket van Parijs maandag.