Tongeren -

In de Lauwstraat in de Tongerse deelgemeente Lauw zijn maandag rond 18 uur twee auto’s gebotst. Een bevrijdingsteam snelde toe, samen met ambulance en mugteam. Een bestuurster zit klem in de auto. De aanrijding gebeurde tijdens het kruisen in een bocht op de smalle weg, die omzoomd is door hoge bermen die het zicht beperken. Door het ongeval is de Lauwstraat afgesloten. (diro)