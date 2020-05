Heropening winkels: lange wachtrijen, maar mensen volgen de maatregelen

De heropening van de winkels verloopt voorlopig sereen. De veiligheidsmaatregelen worden goed opgevolgd en klanten begrijpen waarom ze moeten wachten. Dat meldt Comeos-woordvoerder Hans Cardyn.

De heropening van de winkels verloopt momenteel zonder al te veel problemen. Dat neemt niet weg dat er bij sommige winkels veel volk staat. Vooral bij winkelketens zoals Zara, Ikea, Action en Media Markt is het heel druk. Ook sportwinkelketen Decathlon kan er van meespreken. “Er stonden wachtrijen aan onze winkels, maar alles is positief verlopen. Vooral fietsaccessoires zijn erg populair vandaag”, zegt Thomas Lejeune Debarre, marketing & communication leader bij Decathlon. Vakbondsorganisatie ACV Puls stelt zich vragen bij de noodzakelijkheid van sommige van die aankopen.

Omzet

De heropening van de winkelketens mag dan “vlekkeloos” verlopen zijn, velen halen wel een lagere omzet dan vorig jaar op dezelfde maandag in mei. Anderen verkochten net beduidend meer. Winkels buiten de stad deden het volgens Comeos beduidend beter dan die binnen de stad. De kleinere stadscentra deden het iets beter dan de grote stadscentra, en ook in de shoppingcentra was het minder druk, volgens Comeos omdat de meeste mensen de voorkeur gaven aan de buitenlucht.

Opvallend is dat sommige winkels ervoor gekozen hebben om pas binnen een aantal dagen te openen. Dat is niet alleen het geval bij de baanwinkels, maar ook in de centrumsteden.

Mondmasker

Sommige burgers volgden ook de aanbeveling om een beschermend masker te dragen. “Dat is positief, maar we moeten afwachten wat er nu in de winkels zal gebeuren. Als het masker de drager doet geloven dat hij bijvoorbeeld de regels rond social distancing kan negeren, is het nutteloos”, klinkt het bij Delphine Latawiec van ACV Puls.

BBTK-voorzitter Myriam Delmée betreurt dat er ook veel klanten zijn die geen mondmasker dragen. “Velen lijken de waarde van het masker bij het beschermen van verkopers niet te begrijpen”, klinkt het bij de vakbond.

