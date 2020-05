Meer dan 11.000 besmettingen op één dag, maar Poetin stopt lockdown

De Russische president Vladimir Poetin heeft maandag verklaard dat vanaf dinsdag de maatregel om thuis te blijven niet meer kracht is. De uitspraken van de president komen er ondanks het feit dat het aantal coronavirusbesmettingen in het land blijft stijgen: de afgelopen 24 uur werden in het land meer dan 11.600 nieuwe gevallen geteld.

“Vanaf morgen 12 mei is de periode van niet-werken die in het hele land van kracht was voorbij. De strijd tegen deze epidemie is echter nog niet afgelopen”, zei Poetin in een toespraak op de televisie ...