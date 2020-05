Politie zoekt man die doorreisde nadat andere man zich op sporen had gegooid

De federale politie is op zoek naar een man die er op zaterdag 11 april in het metrostation Tomberg in Sint-Lambrechts-Woluwe getuige van was hoe een andere man zich op de sporen wierp toen er een metro aankwam. De man stond maar op enkele meters van het slachtoffer, maar stapte gewoon in de metro zonder de chauffeur te verwittigen.

De feiten vonden plaats op 11 april omstreeks 09.40 uur. De getuige naar wie de politie op zoek is, droeg een bril, een grijze jeans, een beige jas met vier grote zakken op de voorzijde, een pet en zwart-witte baskets van het merk Nike. Hij droeg ook een witte latex handschoen aan de linkerhand en had een zwarte schoudertas bij. De man stapte uit in het station Merode.

De federale politie verspreidde het opsporingsbericht op vraag van het federaal parket. De onderzoekers vragen de man om zich te melden. Ook de mensen die menen de man te herkennen wordt gevraagd contact op te nemen met de politiediensten. Dat kan via het gratis nummer 0800 30 300 of via het e-mailadres opsporingen@police.belgium.eu.