Ajax-legende Jari Litmanen zat vier helse weken uit met het coronavirus: “Ik heb me nog nooit zo slecht gevoeld”

De Finse voetballegende Jari Litmanen is net van COVID-19 hersteld. Dat vertelde de 49-jarige ex-speler van Barcelona, Ajax en Liverpool maandag in een podcast van Unibet. De voormalige offensieve middenvelder hoefde niet naar het ziekenhuis, maar heeft wel “vier vermoeiende weken” achter de rug. Die zat hij uit in zijn huis in de Estlandse hoofdstad Tallinn.

“Ik heb me nog nooit zo slecht gevoeld. Ik had koorts, hoofdpijn, spierpijn, kortademigheid, van alles en nog wat”, zei Litmanen. “Wekenlang kon ik niets anders doen dan rusten. Voetbal of eender welke andere sport miste ik niet eens. Mijn gedachten waren elders. De symptomen duurden vier weken en daarna had ik nog een paar weken nodig om te herstellen. Ik kon wat wandelen en fietsen om weer op krachten te komen, maar lange afstanden of een strak tempo kan ik nog altijd niet aan.”

Onzekerheid

Litmanen gaf ook zijn mening over het al dan niet opnieuw opstarten van de voetbalcompetities. “Er is geen honderd procent goede oplossing. De competitie stopzetten heeft zijn voor- en nadelen, ze hervatten ook. Het belangrijkste is dat er nu beslissingen genomen worden. De voortdurende onzekerheid is voor de voetballers het lastigste. Na een fysiek slopend seizoen maakt dat het hen ook mentaal moeilijk.”

“Voor de clubs zou duidelijkheid eveneens welkom zijn. Voor hun financiële planning maakt het voor hen bijvoorbeeld een groot verschil of ze volgend seizoen in de Champions League zitten of niet. Maar dat economische aspect is niet het belangrijkste, het belangrijkste criterium voor beslissingen moet altijd het welzijn van mensen zijn. De gezondheid van de spelers en trainers komt op de eerste plaats.”