Binnenkort weer naar de kapper? Deze trend uit de jaren 90 is terug

De kappers en dames - met inmiddels coupe miserabel - tellen af naar de dag dat de salons weer de deur mogen openen. Wil je op je eerste afspraak meteen een andere look dan gewoonlijk? Vraag dan naar rogue hair, de trend uit de nineties waarbij twee stroken haar langs het gezicht een lichtere kleur hebben dan de rest van het kapsel.

De Amerikaanse realityster en miljardair Kylie Jenner debuteerde onlangs een nieuwe look op Instagram. Ze verfde haar haren blond. Niet volledig, enkel twee dikke strengen haar links en rechts van haar gezicht kregen een lichtere tint. Eerder toonde Jennifer Lopez een gelijkaardige coupe, maar dan wel met meerdere blonde stroken. “Het doet denken aan het Spice Girl-tijdperk, toen zangeres Geri Halliwell twee blonde mèches in haar vuurrode lokken had”, zegt BV-kapper Jochen Vanhoudt. “Het kapsel was echt uit het straatbeeld verdwenen. Het was lange tijd zelfs ronduit fout, maar nu wagen steeds meer fashionista’s er zich weer aan.”

“Het is niet enkel een afgeleide van de contouringtechniek om je gezicht op te lichten, het is ook het vervolg op babylights. Die heel smalle highlights aan de rand van het gelaat worden nu weer (veel) breder. Het accent wordt vaak gecombineerd met een ombre of sombre, waarbij al het haar naar de punten toe lichter wordt. Dat is een subtiele interpretatie van de trend.”

Volgens Jochen is deze haarmode niet alleen voor blondines. “Het kan ook bij brunettes. Een donkerbruine coupe kan een lichtere, kastanjebruin accent krijgen aan de voorste lokken. Of wat denk je van een koperkleur rond het gezicht?” De kapper zegt erbij dat de lichtere strengen ook dienen als trucje om je gezicht minder streng te maken. Het oogt heel leuk als je een paardenstaart maakt met de rest van het haar en de lichtere lokjes eruit laat”, klinkt het. Het nadeel aan het kapsel: je kunt het niet toepassen als je haar niet overal even lang is en de uitgroei is na enkele weken heel duidelijk te zien. “Babylights groeien veel onopvallender uit.”