Eén nieuw corona-overlijden in Limburgse ziekenhuizen

Hasselt - Vanuit de Limburgse ziekenhuizen wordt één nieuw corona-overlijden gemeld. Het gaat om een patiënt die stierf in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is ondertussen gedaald tot 182.

In de Limburgse ziekenhuizen is gisteren één patiënt met een coronabesmetting overleden. De patiënt stierf in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, waar het totale aantal overlijdens nu op 90 staat. Het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden blijft met 91 corona-overlijdens het zwaarst getroffen ziekenhuis van Limburg.

In het ZOL in Genk stierven 64 coronapatiënten, in het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder 60, in AZ Vesalius in Tongeren 33 en in het Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik 25. In Pelt waren er dat tot 15 april 23, recentere cijfers zijn niet beschikbaar.

386 Limburgse overlijdens

Dat brengt het totale dodenaantal in de Limburgse ziekenhuizen op minstens 386. In zes van de zeven Limburgse ziekenhuizen - Pelt niet meegerekend - liggen nu 182 coronapatiënten. In Jessa in Hasselt ligt het meeste patiënten (59 in totaal), gevolgd door het ZOL in Genk (42), AZ Vesalius in Tongeren (37), Sint-Trudo in Sint-Truiden (21), Sint-Franciscus in Heusden Zolder (13) en Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik (10). In totaal mochten in Limburg al minstens 1.275 coronapatiënten het ziekenhuis verlaten.