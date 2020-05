Hotel in Athene moet twee verdiepingen slopen zodat uitzicht op Akropolis blijft behouden

Een vijfsterrenhotel in Athene moet de twee bovenste bouwlagen slopen, luidt het oordeel in een rechtszaak die werd aangespannen door de inwoners van de Griekse hoofdstad, omdat ze hun uitzicht op de wereldberoemde Akropolis hadden verloren.

Het Coco-mat hotel in de Atheense woonwijk Koutaki pakt op zijn website uit met het fantastische uitzicht vanop het dakterras met zwembad. Maar dat het vijfsterrenhotel het zicht op de wereldberoemde Akropolis blokkeert voor vele buurtbewoners, komt de zaak nu duur te staan. Een rechter heeft geoordeeld dat de twee bovenste bouwlagen van het hotel, dat nog geen jaar geleden de deuren opende, gesloopt moeten worden.

De Centrale Archeologische Raad had oorspronkelijk geen verzet aangetekend toen een bouwvergunning werd aangevraagd voor een hotel van tien verdiepingen aan de voet van de Akropolis. Dat veranderde toen honderden buurtbewoners ontdekten dat hun uitzicht op de Akropolis en het Parthenon zou verdwijnen. Zij lanceerden een petitie, waarna een tijdelijke stop voor hoogbouw werd ingevoerd.

Grens van 21 meter

Dat kon niet belemmeren dat het hotel werd afgewerkt, al mogen de buurtbewoners na een juridische strijd alsnog de flessen champagne ontkurken. Vorige week werd in de hoogste rechtbank van Griekenland beslist dat het hotel toch nog enkele meters hoogte moet inleveren. Dat oordeel komt er nadat eerder ook de bouwvergunning van een nog hoger hotel in de woonwijk Makrigianni werd ingetrokken. Ook toekomstige bouwprojecten in de buurt moeten onder de grens van 21 meter blijven, zegt de rechtbank.

De Atheense burgemeester Kostas Bakoyannis noemt het “een moedige beslissing”, melden Griekse media. “De Akropolis is ons hart en ziel, een essentieel deel van onze culturele geschiedenis. Het is enorm belangrijk dat iedereen ervan kan genieten.” De Griekse minister van Cultuur, Lina Mendoni, zei dat het een moeilijke beslissing was voor de rechter, omdat ook de rechten van de hoteleigenaar moesten worden afgewogen, “maar los daarvan, moet de Akropolis beschermd worden”.