Premier League kan ten vroegste op 1 juni herstarten: Britse regering verbiedt tot dan alle sportwedstrijden

Als de Premier League het seizoen nog wil heropstarten, zal dat ten vroegste 1 juni kunnen gebeuren. Tot dan heeft de Britse regering alle professionele sportactiviteiten, ook achter gesloten deuren, verboden.

De regering stelde maandag een stappenplan voor om uit de lockdown te komen. Pas in een tweede fase, die ten vroegste 1 juni in werking treedt, is er weer plaats voor culturele- en sportactiviteiten achter gesloten deuren. Plaatsen die veel volk aantrekken, zoals sportstadions, weer open stellen, zal pas “veel later” gebeuren.

12 juni?

Volgens de krant ‘The Times’ steunt de Britse regering het voorstel om de wedstrijden, die momenteel wegens de coronacrisis stilliggen, vanaf 12 juni te hervatten achter gesloten deuren.

‘The Times’ meldt dat het de bedoeling is om tot eind juli dagelijks drie tot vier wedstrijden in de Premier League en de Championship op verschillende tijdstippen af te werken. De mogelijke competitiehervatting zal sowieso gepaard gaan met stevige gezondheidsmaatregelen, schrijft de krant.

Het is ook het plan om nagenoeg alle wedstrijden live (en meestal gratis) op televisie uit te zenden, iets wat in Engeland tegen de traditie ingaat. Op die manier kunnen de fans, die niet in de stadions welkom zijn, de duels thuis volgen. De vrees bestaat dat anders te veel supporters de wedstrijden in groep zullen bekijken.

In de Premier League staan nog 92 partijen op het programma, in de Championship 108. De matchen van de laatste speeldag zullen normaal gelijktijdig plaatsvinden.