Jagers willen minder omheiningen in Limburg: “Voor een ree is dat een gruwel”

In Zonhoven is onlangs een reebok verstrikt geraakt in de draad van een omheining, waarna het dier is gestorven. Dat meldt Radio 2 Limburg. Jager Guido Baeten uit Zonhoven trekt nu aan de alarmbel. Hij vindt dat er te veel omheiningen in onze provincie zijn, waardoor reeën en ander wild gevaarlopen.