Marc Van Ranst deelt opmerkelijk filmpje: “Daarom is handen wassen zó belangrijk”

“Waarom hechten virologen zoveel belang aan handen wassen? Wel, daarom.” Dat schrijft viroloog Marc Van Ranst bij een opvallend filmpje op Twitter.

Op de beelden is een Japans experiment te zien waarin duidelijk wordt hoe snel ziektekiemen zich verspreiden. Eén persoon met fluorescerende verf (in dit geval het ‘virus’) op zijn handen moest dineren op een buffet met in totaal tien mensen.

In het gewone licht was de verf niet te zien. Maar na een half uur ging een speciale lamp aan en wat bleek? De verf was op de handen van àlle mensen op het buffet terechtgekomen, drie deelnemers hadden verfvlekken op hun gezicht en het ‘virus’ was ook op het bestek terug te vinden.

