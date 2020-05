Acteur en komiek Jerry Stiller, de vader van Ben Stiller, is op 92-jarige leeftijd overleden. Hij is vooral bekend van de populaire sitcom Seinfeld. Daar speelde hij de vrij hysterische Frank Constanza.

Het is zijn zoon Ben Stiller die het overlijden meldt op Twitter. Nog volgens Ben Stiller was het een natuurlijk overlijden, van ouderdom. “Hij was een geweldige vader en grootvader en de meest toegewijde ...